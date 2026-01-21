Ingresar
El Chelsea de Enzo y Garna recibe a Pafos con la obligación de ganar en Stamford Bridge

Los Blues necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación directa en la Champions League 2025-2026. Juegan desde las 17.

Hoy 09:15

El Chelsea de Enzo y Garna será local de Pafos este miércoles desde las 17:00 (hora Argentina), en Stamford Bridge, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. El conjunto inglés afronta un compromiso determinante en la recta final de esta etapa, frente a uno de los rivales más modestos del certamen.

El equipo londinense llega ubicado en el puesto 13, con 10 puntos, aunque a solo dos unidades del octavo lugar, por lo que un triunfo en casa puede resultar clave para mantener viva la ilusión de clasificar de manera directa a los octavos de final. Del otro lado, Pafos buscará dar el golpe en Inglaterra para seguir soñando, al menos, con un lugar en los playoffs.

En cuanto a los nombres, Robert Sánchez se perfila como titular en el arco de los Blues, con Trevor Chalobah y Tosin Adarabioyo como pilares defensivos. En la mitad de la cancha, el equilibrio estará a cargo de Moisés Caicedo y Enzo Fernández, mientras que la generación ofensiva pasará por Cole Palmer, Alejandro Garnacho y Joao Pedro.

El elenco chipriota tendrá como figura bajo los tres palos a Neofytos Michail, con la experiencia de David Luiz liderando la defensa junto a David Goldar. En el mediocampo aparecen Pepe, Bruno e Ivan Sunjic, dejando en ofensiva a Vlad Dagomir y Anderson como principales cartas de ataque.

En la previa, Chelsea viene de vencer 2-0 a Brentford en la última fecha de la Premier League, mientras que Pafos llega tras caer por el mismo marcador frente a Olympiacos Nicosia en el campeonato local. El escenario está dado para un duelo donde los ingleses parten como favoritos, pero deberán ratificarlo en el campo de juego.

