En vivo: el Chelsea de Enzo y Garna recibe a Pafos con la obligación de ganar en Stamford Bridge

Los Blues necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación directa en la Champions League 2025-2026. Juegan desde las 17.

Hoy 18:45

El Chelsea de Enzo y Garna será local de Pafos este miércoles desde las 17:00 (hora Argentina), en Stamford Bridge, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League 2025-2026. El conjunto inglés afronta un compromiso determinante en la recta final de esta etapa, frente a uno de los rivales más modestos del certamen.

