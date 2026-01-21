Confirman la primera muerte por la Super Gripe H3N2 en Argentina y se duplican los casos

Se trata de un hombre de 74 años que estaba internado en la provincia de Mendoza. Las autoridades informaron que la víctima tenía patologías previas.

Hoy 09:22

La primera muerte por Super Gripe H3N2 en la Argentina se registró en la provincia de Mendoza, se trata de un hombre mayor que estaba internado en el Hospital Carrillo y las autoridades confirmaron que tenía patologías previas. Además, un dato que genera alarma es que se duplicaron los casos en una semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El último Boletín Epidemiológico Nacional, que abarca datos del 18/12/2025 al 16/01/2026, informó que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” logró confirmar 28 casos positivos de casos de Influenza A (H3N2), lo que representa un incremento del 100% respecto a la semana anterior.

Acerca de las provincias que ya registraron casos, se detalló que son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Un dato que no se sumó por el momento al informe nacional es que ya se registró la primera muerte por Influenza. Se trata de un paciente de 74 años que estaba internado en grave estado en el Hospital Carrillo de Mendoza.

“Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, indicó Beatriz Montenegro, directora del hospital, a MDZ Radio.

Frente a este escenario presentado, las autoridades nacionales dan a conocer una serie de recomendaciones para evitar contagios masivos:

- Mantener los esquemas de vacunación contra la gripe (influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio).

- Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

- Evitar compartir objetos personales.

- Ventilar los ambientes.

- Prestar atención a los síntomas o peligros de terceras personas.