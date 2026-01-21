El Liverpool de Mac Allister festejó ante Marsella y se ilusiona con la clasificación directa en la Champions League

El equipo del argentino campeón del mundo ganó 3 a 0 en Francia y de momento se mete entre los ocho mejores de la fase de liga.

Hoy 19:10

Liverpool dio un paso firme hacia los octavos de final de la Champions League al vencer con autoridad 3 a 0 al Olympique de Marsella. Con mayor control del juego, presión alta y una estructura defensiva sólida, el equipo inglés justificó el triunfo desde lo colectivo y se acomodó en el cuarto puesto con 15 unidades.

El conjunto de Jürgen Klopp manejó la posesión (58%) y supo destrabar un partido parejo sobre el cierre del primer tiempo. A través de un tiro libre preciso de Szoboszlai, los Reds encontraron la ventaja que les permitió jugar con mayor tranquilidad en el complemento.

En la segunda parte, Liverpool sostuvo la intensidad y capitalizó los errores del elenco francés. Un gol en contra de Gerónimo Rulli amplió la diferencia y terminó de inclinar la balanza, mientras que ya en el tramo final Cody Gakpo apareció para sellar el 3-0 definitivo.

Más allá de los goles, la victoria se explicó por la firmeza defensiva, respaldada por una actuación segura de Alisson, clave para mantener el arco en cero. En el mediocampo, Alexis Mac Allister cumplió un buen papel, aportando equilibrio, despliegue y claridad en la circulación.

Del lado del Marsella, no fue la mejor noche para los argentinos. Rulli había tenido una muy buena primera mitad, pero terminó siendo protagonista involuntario del segundo gol. Leonardo Balerdi y Facundo Medina tuvieron un rendimiento regular y completaron los 90 minutos en una noche complicada para el equipo francés.