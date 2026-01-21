El Liverpool de Mac Allister visita a Marsella en un cruce decisivo por la Champions League

El equipo del argentino campeón del mundo busca un triunfo clave en Francia para meterse entre los ocho mejores de la fase de liga.

Hoy 09:20

Liverpool afrontará este miércoles desde las 17.00 una parada brava en el estadio Vélodrome, donde visitará a Marsella por la fase de liga de la Champions League. El conjunto inglés sabe que una victoria en suelo francés puede ser determinante para encaminar la clasificación directa a los octavos de final, en un momento de exigencia máxima.

El equipo de Arne Slot llega lejos de su mejor versión, pero aún con chances concretas de finalizar entre los ocho primeros. Los Reds acumulan cuatro partidos sin ganar en la Premier League, situación que incrementó la presión sobre el entrenador y encendió algunas alarmas internas. En este contexto, el partido aparece como una oportunidad ideal para reordenarse desde el juego y el resultado, con Alexis Mac Allister como pieza clave en el mediocampo.

El argentino será nuevamente uno de los ejes del equipo, acompañado por Ryan Gravenberch, en un once que buscará equilibrio y profundidad con nombres de jerarquía como Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo. En ofensiva, Hugo Ekitike asoma como referencia, con la intención de aprovechar los espacios en un escenario siempre exigente.

Enfrente estará un Marsella que atraviesa un gran presente bajo la conducción de Roberto De Zerbi, con los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi como protagonistas. Los franceses llegan en alza tras dos goleadas consecutivas y con Mason Greenwood como principal arma ofensiva, lo que anticipa un duelo de alto voltaje.

Con estilos marcados y mucho en juego, Liverpool buscará hacerse fuerte como visitante para dar un paso clave en su objetivo europeo, mientras que Marsella intentará aprovechar el empuje de su gente para sostener su gran momento.

Posible formación de Liverpool:

Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.

DT: Arne Slot.

Probable formación de Marsella:

Gerónimo Rulli; Michael Murillo, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Timothy Weah, Bilal Nadir, Pierre-Emile Hojbjerg, Emerson; Mason Greenwood, Hamed Traoré; Amine Gouiri.

DT: Roberto De Zerbi.