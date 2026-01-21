Ingresar
En vivo: el Liverpool de Mac Allister visita a Marsella en un cruce decisivo por la Champions League

El equipo del argentino campeón del mundo busca un triunfo clave en Francia para meterse entre los ocho mejores de la fase de liga.

Hoy 18:50

Liverpool afrontará este miércoles desde las 17.00 una parada brava en el estadio Vélodrome, donde visitará a Marsella por la fase de liga de la Champions League. El conjunto inglés sabe que una victoria en suelo francés puede ser determinante para encaminar la clasificación directa a los octavos de final, en un momento de exigencia máxima.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

