En Davos, Milei se reunió con referentes de bancos y firmas financieras globales

El presidente argentino despliega una apretada agenda. Se espera que brinde un discurso antes del mediodía.

Hoy 09:42

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con CEOs de bancos y firmas financieras globales, en el marco de su agenda internacional en el Foro de Davos, en Suiza. La reunión se dio en un contexto de fuerte expectativa del sector financiero internacional por las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila .

En tanto, el libertario estuvo acompañado el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.