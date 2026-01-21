Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 24º
X
País

En Davos, Milei se reunió con referentes de bancos y firmas financieras globales

El presidente argentino despliega una apretada agenda. Se espera que brinde un discurso antes del mediodía.

Hoy 09:42
Javier Milei en Davos.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con CEOs de bancos y firmas financieras globales, en el marco de su agenda internacional en el Foro de Davos, en Suiza. La reunión se dio en un contexto de fuerte expectativa del sector financiero internacional por las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

En tanto, el libertario estuvo acompañado el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

TEMAS Foro Económico Mundial de Davos Javier Milei

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Polémica por las fotos con las que despidieron al nene de 12 años que murió tras un enfrentamiento con la Policía
  2. 2. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  3. 3. Amenazó a su expareja con un cuchillo y terminó detenido en el barrio Sarmiento
  4. 4. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  5. 5. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT