Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 28º
X
Revista

Justo en la infancia: presentaron a Junius, el bisnieto de “Zoboomafoo” que enternece a las redes

El Duke Lemur Center de Estados Unidos presentó al nuevo integrante de la familia del famoso lémur que marcó a toda una generación. La noticia fue compartida por los hermanos Kratt y rápidamente se volvió viral.

Hoy 10:15

El nacimiento de Junius, bisnieto de Jovian —el lémur real que inspiró al icónico personaje de Zoboomafoo— despertó nostalgia y emoción en redes sociales. El anuncio fue realizado por el Duke Lemur Center y replicado por Martin y Chris Kratt, creadores del recordado programa infantil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Desde la institución explicaron que Junius pertenece a la especie Sifaca de Coquerel, actualmente en peligro de extinción. “Los sifakas pueden tener una variedad de colores de ojos. A veces cambian de color de la infancia a la edad adulta, pero muchos conservan el mismo durante toda su vida”, señalaron desde la cuenta oficial del centro.

Zoboomafoo llegó a la televisión a fines de los años 90 con un formato innovador, enfocado en la divulgación de la vida silvestre. Con solo dos temporadas y 65 episodios, el programa logró enseñar a niños y adultos sobre los animales, sus hábitos y la importancia de cuidar los ecosistemas.

El personaje estaba inspirado en Jovian, un lémur sifaca que se convirtió en una verdadera celebridad televisiva. Jovian murió en 2014, a los 20 años, pero su legado continúa vivo a través de las nuevas generaciones que hoy ayudan a visibilizar la conservación de su especie.

La presentación de Junius no solo emocionó a los fanáticos del programa, sino que también volvió a poner en agenda la necesidad de proteger a los sifakas y a la fauna silvestre, reafirmando el impacto educativo que Zoboomafoo dejó en toda una generación.

TEMAS Televisión Animales Animales en extinción

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT