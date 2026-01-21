Justo en la infancia: presentaron a Junius, el bisnieto de “Zoboomafoo” que enternece a las redes

El nacimiento de Junius, bisnieto de Jovian —el lémur real que inspiró al icónico personaje de Zoboomafoo— despertó nostalgia y emoción en redes sociales. El anuncio fue realizado por el Duke Lemur Center y replicado por Martin y Chris Kratt, creadores del recordado programa infantil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Desde la institución explicaron que Junius pertenece a la especie Sifaca de Coquerel, actualmente en peligro de extinción. “Los sifakas pueden tener una variedad de colores de ojos. A veces cambian de color de la infancia a la edad adulta, pero muchos conservan el mismo durante toda su vida”, señalaron desde la cuenta oficial del centro.

Zoboomafoo llegó a la televisión a fines de los años 90 con un formato innovador, enfocado en la divulgación de la vida silvestre. Con solo dos temporadas y 65 episodios, el programa logró enseñar a niños y adultos sobre los animales, sus hábitos y la importancia de cuidar los ecosistemas.

El personaje estaba inspirado en Jovian, un lémur sifaca que se convirtió en una verdadera celebridad televisiva. Jovian murió en 2014, a los 20 años, pero su legado continúa vivo a través de las nuevas generaciones que hoy ayudan a visibilizar la conservación de su especie.

La presentación de Junius no solo emocionó a los fanáticos del programa, sino que también volvió a poner en agenda la necesidad de proteger a los sifakas y a la fauna silvestre, reafirmando el impacto educativo que Zoboomafoo dejó en toda una generación.