Javier Milei en Davos: “El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”

El Presidente expuso ante el Foro Económico Mundial y defendió el modelo de libre empresa como eje del crecimiento, la justicia social y la ética. Apuntó con dureza contra el socialismo y afirmó que “Maquiavelo ha muerto”.

Hoy 13:32

El presidente argentino Javier Milei brindó este miércoles un encendido discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde aseguró que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo” y volvió a marcar un fuerte contraste con el socialismo, al que definió como un modelo que “suena lindo, pero termina mal”.

En su exposición, el mandatario sostuvo que justicia y eficiencia no son conceptos opuestos, sino “dos caras de la misma moneda”, y advirtió que “resulta inadmisible sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia”. En ese marco, sentenció: “Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo”, al cuestionar las políticas que —según dijo— conducen al colapso económico y social.

Milei utilizó a Venezuela como ejemplo de los efectos negativos de esas políticas y afirmó que “los daños aberrantes del socialismo se ven con claridad”, incluso más allá de las fronteras del país caribeño. En ese sentido, sostuvo que es necesario impulsar las ideas de la libertad y defender el sistema capitalista no solo por su capacidad productiva, sino también por su virtud ética y moral.

Durante su discurso, el Presidente enumeró cuatro pilares del crecimiento económico: la división del trabajo, la acumulación de capital físico y humano, el progreso tecnológico y la función empresarial, a la que definió como “el principal motor del crecimiento”. “Sin empresarios no hay producción y el nivel de vida sería extremadamente precario”, afirmó.

Al referirse a su gestión, Milei destacó que desde la llegada de su administración en 2023 se impulsaron 13.500 reformas, y remarcó el rol del capital humano como elemento clave del desarrollo. “Hemos dejado de regalar el pescado para enseñar a pescar”, ejemplificó, al explicar el cambio de enfoque del Estado.

También apuntó contra la dirigencia política tradicional y reclamó que “los políticos dejen de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”. Según sostuvo, los mercados son superiores y justos, y permiten no solo el progreso económico, sino también “mantener la paz y fortalecer las virtudes sociales”.

El discurso de Milei se dio luego de la intervención de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a generar polémica por sus declaraciones sobre Groenlandia y lanzó advertencias a Europa. En ese contexto, el presidente argentino cerró su mensaje con una proyección optimista: “El mundo empezó a despertar, América será el faro de luz de Occidente”.

La exposición concluyó con su ya habitual cierre: “¡Viva la libertad, carajo!”.