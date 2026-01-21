Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 28º
X
Policiales

Investigan un disparo accidental que dejó a un hombre gravemente herido

El hecho sucedió en Quimilí. El herido, de 52 años, habría accionado accidentalmente el arma que le provocó lesiones que obligaron a su internación.

Hoy 11:00

Personal policial inició una investigación por un episodio ocurrido en el barrio San Francisco de la ciudad de Quimilí, luego de que un hombre resultara gravemente herido por un disparo de arma de fuego dentro de su domicilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho tuvo como protagonista a un vecino de 52 años, identificado como Salto, quien debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud tras el incidente. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el disparo se habría producido de manera accidental, mientras el arma era manipulada en el interior de la vivienda.

Inicialmente, el herido fue asistido en el hospital local, pero ante la complejidad del cuadro clínico, los profesionales resolvieron su derivación al CIS Banda, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor y recabaron testimonios para determinar con precisión la mecánica del hecho y confirmar que se trató de un accidente doméstico.

TEMAS Quimilí

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT