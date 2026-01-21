Vacaciones de verano en el CCB: magia y cine infantil con entrada gratuita para toda la familia

El Centro Cultural del Bicentenario ofrecerá este viernes el Show Magiando del Mago Zerrot y el sábado una función de Cine Infantil con la proyección de El Patalarga, ambas actividades gratuitas y por orden de llegada.

Continuando con la programación dedicada a los niños en sus vacaciones de verano, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el viernes 23 de enero, el Show Magiando, a cargo del Mago Zerrot. La presentación tendrá lugar a las 19 horas, en el Auditorio de la Institución, con entrada libre y gratuita.

EL Mago Zerrot desarrollará un show de entretenimiento familiar en donde tanto chicos como grandes, serán sorprendidos e ilusionados.

Por su parte, el sábado 24, a las 19 horas, en el Auditorio de la institución, habrá una nueva edición de Cine Infantil, con la proyección de la película “El Patalarga”.

“El Patalarga” es una película animada argentina (2019) sobre una leyenda local de un pueblo, donde los adultos usan al temible Patalarga para que los niños duerman la siesta. Un grupo de amigos descubre que la criatura no es un monstruo, sino una persona bondadosa que ha sido explotada por el intendente corrupto y se embarcan en una aventura para liberarlo y defender al diferente, enfrentándose al mundo adulto con empatía y solidaridad.

En ambos eventos, si bien la entrada es libre y gratuita, el ingreso se realizará estrictamente por orden de llegada, dado que la capacidad es limitada.

El CCB invita a los más pequeños de la casa y a la familia en general, a compartir estos inigualables espacios de disfrute.