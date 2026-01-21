Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 28º
X
Locales

Este jueves y viernes: EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:32

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 22 de enero: de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de La Tijera (dpto. Banda) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a las localidades de Santa Cruz y La Falda (dpto. Banda).

Viernes 23 de enero: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda (comprendido entre 9 de Julio, Entre Ríos, Los Andes y Canal Revestido) y a la localidad de Taco Pozo (dpto. Alberdi); de 09:00 a 12:00 hs afectando a  las localidades de Perchil Bajo y Linton (dpto. San Martín), Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda) y de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Siglo XXI de la ciudad Capital y a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto. Atamisqui).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT