Este jueves y viernes: EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:32

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 22 de enero: de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de La Tijera (dpto. Banda) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a las localidades de Santa Cruz y La Falda (dpto. Banda).

Viernes 23 de enero: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda (comprendido entre 9 de Julio, Entre Ríos, Los Andes y Canal Revestido) y a la localidad de Taco Pozo (dpto. Alberdi); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Perchil Bajo y Linton (dpto. San Martín), Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda) y de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Siglo XXI de la ciudad Capital y a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto. Atamisqui).