En su discurso en Davos, Trump defendió su gestión y profundizó la tensión por Groenlandia

El líder republicano profundizó su ofensiva para avanzar sobre la isla que forma parte de Dinamarca. Aseguró que el continente europeo “no está yendo en la dirección correcta”.

Hoy 12:04

El presidente de Estados Unidos Donald Trump le envió un fuerte mensaje a Europa en medio de la tensión por Groenlandia: “Queremos este pedazo de hielo para proteger al mundo”. Aclaró: “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza. “Busco negociaciones inmediatas para, una vez más, discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”.

El líder republicano volvió a criticar a Europa y le envió una advertencia a Groenlandia: “Ninguna nación le puede garantizar seguridad como EE.UU.”. Fue en su presentación en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, donde mencionó que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

El líder republicano planteó que “Europa no está yendo en la dirección correcta” y profundizó su ofensiva para avanzar sobre la isla, que forma parte del reino de Dinamarca. Trump dijo que Groenlandia “es un vasto territorio, casi totalmente deshabitado y subdesarrollado”: “Se encuentra sin defensas en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China".

Trump alertó: “Queremos este pedazo de hielo para proteger el mundo... Nunca pedimos nada más, podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra, y no lo hicimos. Así que tienen una opción. Pueden decir que sí, y se lo agradeceremos mucho. O pueden decir que no, y lo recordaremos”.

El presidente de Estados Unidos advirtió: “Esta enorme isla insegura es en realidad parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Es un interés central de la seguridad nacional de los Estados Unidos -y de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años- impedir que amenazas externas ingresen a nuestro hemisferio”.

El líder republicano destacó: “Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra... Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia... Esto no sería una amenaza para la OTAN, sino que mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza”.

Trump planteó: “Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada. Probablemente no obtengamos nada, a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré...”.

El presidente de Estados Unidos dijo: “Lo único que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia, donde ya lo teníamos, como fideicomisario, pero respetuosamente lo devolvimos a Dinamarca no hace mucho, después de derrotar a alemanes, japoneses, italianos y otros en la Segunda Guerra Mundial”.

El líder republicano insistió: “Todo lo que queremos de Dinamarca, para la seguridad nacional e internacional, y para mantener a raya a nuestros enemigos potenciales, muy enérgicos y peligrosos, es esta tierra en la que vamos a construir la mayor Cúpula Dorada jamás construida”.