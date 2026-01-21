Sorpresa total: Colapinto salió a la pista con Alpine por primera vez en 2026

El piloto argentino dio sus primeros giros del año en Montmeló en una prueba privada del equipo francés y adelantó el inicio de su pretemporada en la Fórmula 1.

Hoy 12:11

El argentino Franco Colapinto protagonizó una sorpresa total al salir a la pista con Alpine en el Circuito de Cataluña, donde se disputa el Gran Premio de Barcelona, en el marco de un ensayo del programa Test of Previous Cars (TPC). El pilarense de 22 años realizó una prueba privada con un monoplaza de temporadas anteriores, en lo que significó su primer contacto en pista en 2026.

De esta manera, Colapinto volvió a girar por primera vez desde el 7 de diciembre, cuando se corrió el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1. El test le permitió al argentino adelantar el inicio de la pretemporada, mientras Alpine se prepara para presentar oficialmente su nuevo auto este viernes en Barcelona.

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará con los ensayos privados en Montmeló, que se desarrollarán desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero. Las jornadas se iniciarán entre las 5 y 6 de la madrugada de Argentina (9 y 10 de España) y se extenderán hasta el atardecer, con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de datos posibles en un contexto de cambios profundos en el reglamento técnico. Por el momento, Alpine no confirmó su programa de trabajo para esos días.

En paralelo, la escudería francesa presentará el A526 en un evento poco habitual: será sobre una embarcación, en sintonía con uno de sus principales sponsors vinculados a los viajes oceánicos. Según trascendió, el color azul tendría mayor protagonismo en el diseño, por encima del rosa.

Además, en línea con lo informado por el periodista Darío Coronel, Alpine evalúa realizar un Filming Day antes del inicio de los test compartidos en Barcelona. Las fechas posibles serían el sábado 24 o domingo 25 de enero, lo que abriría un nuevo interrogante: quién pilotará el nuevo monoplaza, si Pierre Gasly o Franco Colapinto, una decisión que podría marcar una leve ventaja inicial dentro del equipo.