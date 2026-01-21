Tragedia en Tucumán: hallaron sin vida al hombre que fue arrastrado por el río Salí al intentar salvar a sus hijos

Julio Cruz murió tras ser llevado por la crecida repentina del río en Bella Vista, producto de las intensas lluvias. Sus hijos, que habían quedado aislados en un islote, fueron rescatados con vida luego de un amplio operativo.

Hoy 13:38

Una crecida repentina del río Salí, productos de las fuertes lluvias en la provincia de Tucumán, produjo una nueva muerte en la localidad de Bella Vista.

Este martes, luego de casi dos días de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo sin vida de Julio Cruz, quien luego del desesperado intento de rescatar a sus hijos, atrapados en un islote, fue arrastrado por el potente caudal fluvial.

Este triste desenlace, confirmado por la Comisaría de Bella Vista, reactualiza las advertencias de especialistas sobre los riesgos agravados por los temporales en la región, donde la imprevisibilidad de los caudales fue causa de múltiples tragedias en la zona.

Las tareas de rastreo culminaron varios kilómetros aguas abajo del sitio donde Cruz fue visto por última vez, específicamente. Fuentes policiales informaron que en cuanto se localizó el cuerpo, la Justicia tomó intervención inmediata para las actuaciones correspondientes.

Cómo ocurrió la tragedia

El lamentable episodio sucedió el último domingo cuando, en pleno temporal que afectaba a gran parte de la provincia, el caudal del río Salí se incrementó de forma súbita.

Los hijos de Cruz, de 14 y 17 años respectivamente, quedaron aislados en un islote. Al percatarse, el hombre se arrojó desesperado al agua con el objetivo de socorrerlos, pero fue arrastrado por la fuerza del río. “A las nueve de la noche ya empezó a crecer el agua y los hijos quedaron en una isla atrapados. El padre no podía rescatarlos y nos llamó alrededor de las once de la noche. Mi esposo y nuestros familiares salimos a buscarlos hasta las cinco de la mañana”, dijo una familiar de la víctima a Canal 10 de Tucumán.

Cruz, padre de siete hijos varones, era el único sostén económico de la familia ya que no tienen madre, dijo una tía. “Siento mucha tristeza por la familia, ahora los hijos quedaron solos. Gracias a Dios lo encontramos (al cuerpo), si el helicóptero no llegaba, lo perdíamos”, agregó la familiar acerca del trabajo de la Policía Lacustre mientras aguardaba a que le entreguen el cadáver del hombre.

Ambos menores lograron ser rescatados con vida tras un operativo que involucró a fuerzas policiales, equipos de rescate y personal especializado. El despliegue se extendió durante 48 horas, hasta que autoridades confirmaron el lamentable desenlace.