Día Internacional del Abrazo: por qué este gesto simple volvió a ser tendencia y qué dice la ciencia

Cada 21 de enero, la efeméride impulsa búsquedas masivas y reabre el interés por los efectos del abrazo en la salud emocional y física. Estudios científicos explican cómo el contacto afectivo reduce el estrés, fortalece vínculos y mejora el bienestar general.

Cada 21 de enero, el Día Internacional del Abrazo invita a recordar el impacto positivo de este gesto en la salud física y el bienestar emocional. Más que una señal espontánea de afecto, el abrazo ha sido estudiado por la ciencia, que identificó sus efectos beneficiosos sobre el cuerpo y la mente.

El interés por el Día Internacional del Abrazo se disparó en la Argentina en las últimas horas, según los datos de Google Trends, que muestran un fuerte aumento en las búsquedas del término durante la jornada. El gráfico de interés a lo largo del tiempo refleja picos reiterados desde la mañana, con valores cercanos al máximo, lo que indica que el gesto volvió al centro de la conversación pública, impulsado por el interés en la efeméride. En las tendencias actuales, la consulta superó el millar de búsquedas y registró un crecimiento cercano al 200% en pocas horas.

Este comportamiento digital no es casual: cada año, la fecha reactiva preguntas sobre el significado y los efectos del abrazo, un contacto simple pero profundamente humano. El volumen de búsquedas sugiere que muchas personas buscan comprender por qué un gesto tan cotidiano puede generar bienestar, reducir el estrés y fortalecer lazos emocionales. Para la ciencia, esta curiosidad colectiva coincide con la evidencia que asocia el contacto físico afectuoso con beneficios psicológicos y fisiológicos, una explicación que ayuda a entender por qué, incluso en la era digital, el abrazo sigue despertando tanto interés.

Cuál es el origen del Día Internacional del Abrazo

La idea de esta efeméride surgió en 1986, cuando el psicólogo Kevin Zaborney propuso una jornada dedicada a reforzar el contacto físico en la sociedad. Observó su importancia mientras trabajaba con jóvenes en Clio, Michigan, donde notó que muchas personas evitaban mostrar sus sentimientos en público, incluso frente a familiares.

El 21 de enero fue la fecha escogida para situarse entre Navidad y el Día de San Valentín, un periodo con mayor demanda de contención emocional. La propuesta, que buscaba estimular muestras públicas de afecto, se difundió a nivel nacional gracias al Calendario de Eventos Chase en Estados Unidos, y pronto fue adoptada por distintos países como una fecha de celebración internacional.

Los beneficios comprobados por la ciencia de los abrazos

Distintos estudios confirman que el contacto físico prolongado durante al menos 20 segundos desencadena una serie de respuestas positivas en el organismo. Uno de los efectos centrales es la liberación de oxitocina, llamada la “hormona del apego o del amor”, que genera calma, refuerza la conexión emocional y facilita vínculos duraderos entre personas.

El abrazo también ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, lo que favorece un estado general de relajación y bienestar. El cerebro además libera dopamina, serotonina y endorfinas, neurotransmisores vinculados al placer, el buen ánimo y el alivio natural del dolor.

Entre los beneficios fisiológicos más estudiados está la disminución de la presión arterial y la estabilización del ritmo cardíaco, lo que favorece el funcionamiento del sistema cardiovascular. El contacto físico estimula la glándula del timo, cuyo papel es producir glóbulos blancos esenciales para un sistema inmunológico fortalecido, ofreciendo protección adicional frente a diversas enfermedades.

En los niños, el abrazo es fundamental para el desarrollo emocional y social. En adultos, ayuda a prevenir trastornos ligados al estrés, como el aumento del colesterol, mejora la calidad del sueño debido al incremento de la serotonina y proporciona seguridad en momentos de ansiedad, depresión o soledad.

Cómo abrazar para mejorar el bienestar propio y de la otra persona

Para obtener los mayores beneficios, se recomienda que el abrazo dure al menos 20 segundos. Esta duración facilita la liberación óptima de oxitocina y otros neurotransmisores asociados al bienestar emocional y físico.

El contacto piel con piel potencia estos efectos, pues estimula neuronas táctiles que favorecen la relajación

La espontaneidad y la sensibilidad resultan esenciales: se sugiere respetar el espacio personal y buscar el consentimiento de quien recibe el abrazo, asegurando comodidad y respeto mutuo.

El acto de abrazar beneficia tanto a quien lo da como a quien lo recibe y puede integrar las rutinas en todas las etapas de la vida. Para los recién nacidos, acciones como el método madre canguro —mantener al bebé en contacto directo con el cuidador— contribuyen de manera decisiva a fortalecer los lazos afectivos y proteger la salud.

Más allá de las fechas señaladas, los abrazos ofrecen una manera accesible y poderosa de mejorar el estado de ánimo y nutrir el bienestar emocional en las relaciones cotidianas.