Racing vende a Balboa y acelera la búsqueda de otro nueve

La Academia aceptó una oferta desde Rusia por Rocky y ya analiza alternativas para reforzar el ataque de cara al inicio de la temporada.

Hoy 16:33
Balboa Racing

Desde hace varias semanas, Racing veía con buenos ojos una posible salida de Rocky Balboa. En un principio se especuló con su continuidad en el fútbol argentino, con Huracán y Newell’s como interesados, pero el propio delantero fue claro: si se iba de la Academia, sería al exterior. Aunque completó la pretemporada en Ciudad del Este, todo indica que no comenzará la temporada oficial con el equipo de Gustavo Costas.

La propuesta concreta llegó desde Rusia. El Pari Nizhniy Novgorod, equipo de la Primera División, presentó una oferta formal de un millón de euros, a pagar en cuatro cuotas, por el 80% del pase del atacante. Inicialmente el club ruso había intentado llevárselo por un monto menor, sumando bonos, pero mejoró la propuesta y terminó de convencer a la dirigencia académica, que recuperará prácticamente toda la inversión realizada por el ex Unión, habitual suplente de Adrián “Maravilla” Martínez.

En su paso por Racing, Balboa disputó 40 partidos y marcó siete goles. Su punto más alto se dio en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, donde fue titular en la revancha en el Cilindro y tuvo un rol clave en la remontada que le permitió al equipo avanzar a los cuartos de final.

Con la salida encaminada, en Avellaneda ya trabajan en la llegada de otro centrodelantero. Con cupo de extranjero disponible, el primer nombre que aparece es el del chileno Damián Pizarro, de 20 años, surgido en Colo Colo y actualmente perteneciente a Udinese. Tras un año y medio en Europa, entre el club italiano y una cesión en Le Havre, apenas suma cinco partidos sin goles. En Racing lo ven como una apuesta de bajo costo y alto potencial, aunque el desafío será aceptar un rol secundario detrás de un referente como Maravilla Martínez.

