El chavismo liberó a un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas detenido en el Helicoide

Se trata de Marino Antonio Mendoza. La sede diplomática está cerrada desde agosto de 2024.

Hoy 16:51

Un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas fue liberado tras permanecer detenido 13 meses.

Se trata de Marino Antonio Mendoza, apresado en diciembre de 2024 y recluido en el Helicoide, el mayor centro de detención del país, anunció la activista opositora Elisa Trotta en X.

“Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de TODOS los presos políticos de la dictadura chavista”, afirmó Trotta, exrepresentante del líder opositor Juan Gauidó en la Argentina.

El Gobierno de Javier Milei cerró la embajada en Caracas en agosto de 2024 luego de que el chavismo intimara a los diplomáticos argentinos y de otros seis países a abandonar Venezuela, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio de ese año.

Quién es el empleado de la embajada argentina en Caracas liberado por el chavismo

Según informó Trotta, Mendoza se desempeñaba como conductor oficial de la sede diplomática argentina.

El trabajador estaba recluido en El Helicoide, la sede de los servicios de inteligencia del chavismo (Sebin) considerado el mayor centro de detención y tortura del país.