Leandro Santoro ironizó sobre el discurso de Milei en Davos y lo comparó con Trump

El legislador porteño de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro ironizó este miércoles sobre el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Internacional de Davos, marcó sus contradicciones y lo comparó con el del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Milei en Davos exige que las políticas públicas se orienten por la ética y la moral mientras le baja impuestos a los ricos, aumenta los fondos a la SIDE y le recorta a los jubilados, a la UBA y al Garrahan”, subrayó el ex diputado nacional. “¡Casi como que Trump invada Groenlandia y exige el Nobel de la paz!”, completó Santoro en un posteo en redes sociales.

Durante su exposición en el foro económico de la ciudad suiza, Milei afirmó que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente” y fundamentalmente que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”.

Su discurso tuvo lugar luego del que pronunció Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó una intimidatoria advertencia a Europa.

El presidente estadounidense aclaró que no usará la fuerza para tomar el control de Groenlandia y señaló: “Ahora lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global”.