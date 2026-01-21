Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 28º
X
País

Se elevó a cinco la cantidad de víctimas por hantavirus en la provincia de Buenos Aires

Las autoridades sanitarias pidieron reforzar los controles y la vigilancia médica, sobre todo en las provincias donde habitan roedores que pueden transmitir el virus.

Hoy 19:38

Murió una persona por hantavirus en la zona rural de Arrecifes y ya son cinco las víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Municipalidad confirmó el diagnóstico y activó de inmediato los protocolos sanitarios vigentes. Además, recomendaron extremar las medidas de prevención.

Esta nueva muerte vuelve a encender las alarmas en la provincia y se suma a una seguidilla de casos fatales registrados en las últimas semanas.

Días atrás, una nena de 10 años murió en General Belgrano y, poco después, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 59 años en Junín.

A esos casos se suman los de un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 en San Andrés de Giles, según informó Diarios Bonaerenses.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias pidieron reforzar los controles y la vigilancia médica, sobre todo en las provincias donde habitan roedores que pueden transmitir el virus. Recomiendan estar atentos ante síntomas como fiebre alta —mayor a 38,5°—, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza y vómitos.

Cifras que preocupan

El hantavirus pone en alerta muchas regiones del país. Según la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional, hasta el momento se confirmaron 58 casos y la cifra pone a la Argentina en el umbral de brote respecto de años anteriores.

La mayoría de los contagios se registraron en la región Centro, que concentra el 57% de los casos. Le siguen el NOA, con el 33%, y la región Sur, con el 9%.

La región Centro y Sur son consideradas zona de brote por el fuerte aumento de casos en relación a los años anteriores.

TEMAS Provincia de Buenos Aires

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT