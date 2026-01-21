Ingresar
Julián Álvarez estiró su sequía goleadora y quedó a un partido de igualar su peor racha en Europa

El delantero argentino no convirtió ante Galatasaray por Champions League, llegó a siete partidos sin goles en el Atlético de Madrid y está a un paso de repetir su marca negativa más extensa en el Viejo Continente.

Hoy 20:50
Julián Álvarez

Letal dentro del área y reconocido por su presión constante, Julián Álvarez atraviesa uno de esos momentos que ningún goleador está exento de vivir. En el empate del Atlético de Madrid frente al Galatasaray, por la Champions League, la Araña volvió a quedarse sin festejo y alcanzó su séptimo partido consecutivo sin convertir entre todas las competencias.

De esta manera, el atacante argentino, que marcó por última vez el 9 de diciembre de 2025, quedó a solo un encuentro de igualar su peor sequía goleadora en Europa desde su llegada al Viejo Continente. A pesar del bajón estadístico, en Madrid no hay alarmas encendidas y el respaldo interno es total.

Quien salió públicamente a bancarlo fue Diego Simeone, que ya había dejado en claro su postura días atrás. “Jugó un muy buen partido. Hoy estaba bien también, el gol llegará. No me preocupa porque el gol lo tiene”, sostuvo el entrenador tras la victoria ante Alavés por La Liga, dejando en evidencia la confianza plena en su delantero.

El Cholo fue todavía más claro al remarcar su importancia dentro del equipo: “Lo necesitamos porque es importantísimo para nosotros. Cuando no nos demos cuenta, estará anotando otra vez”. Sin titubeos, Julián mantiene todo el respaldo del cuerpo técnico y de la dirigencia rojiblanca.

Antecedentes en Europa

Aunque sorprenda, no es la primera vez que Julián Álvarez atraviesa una racha negativa similar. Ya le ocurrió dos veces durante la temporada 2023/24, cuando todavía defendía la camiseta del Manchester City. Aun así, terminó ese año como el tercer máximo goleador del equipo inglés, con 19 tantos, solo por detrás de Phil Foden (27) y Erling Haaland (38).

La primera sequía se extendió por siete partidos, entre el 5 de febrero y el 3 de marzo de 2024, y se cortó en el octavo encuentro, ante Copenhague por la Champions, el 6 de marzo. Sin embargo, ese gol no fue el despegue definitivo: luego volvió a pasar ocho partidos sin convertir, su peor racha en Europa, entre el 10 de marzo y el 20 de abril, hasta romperla frente al Brighton el 25 de abril.

Los partidos que lleva sin marcar en el Atlético

  • 13/12/25: Atlético de Madrid vs. Valencia
  • 21/12/25: Girona vs. Atlético de Madrid
  • 04/01/26: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid
  • 08/01/26: Atlético de Madrid vs. Real Madrid
  • 13/01/26: Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid
  • 18/01/26: Atlético de Madrid vs. Alavés
  • 21/01/26: Galatasaray vs. Atlético de Madrid

La estadística pesa, pero el contexto invita a la calma. Julián Álvarez sigue siendo clave por su movilidad, entrega y presión, y en el Atlético confían en que el gol, como siempre, volverá a aparecer cuando menos se lo espere.

