El Foro de Davos impactó en los mercados y favoreció a la Argentina

La alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos es bien vista por los inversores.

Hoy 20:11

A medida que llegaban noticias desde el Foro Económico de Davos, los mercados iban marcando alzas que favorecían, entre otros activos, a los de la Argentina.

Las acciones argentinas treparon hasta más de 10% en Wall Street, al tiempo que los bonos operan con mayoría de avances y el riesgo país se ubica debajo de los 570 puntos.

“Los analistas están observando con buenos ojos la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, que fue destacada por voceros de la Secretaría de Estado horas antes del inicio del Foro de Davos”, explicó un especialista.

En este marco, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta los 3.047.553,39 puntos, y subió un 4,2% en dólares, superando nuevamente los 2.000 puntos.

En el panel líder de la bolsa porteña, las mayores subas de la rueda fueron encabezadas por Edenor, que avanzó 11,5%, seguida por Banco Macro con una mejora de 6,7%, y por Grupo Superville, que ganó 5,3%.

Entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, los principales avances de la jornada los registraron Edenor (+10,3)%, seguido por Banco Macro (+7,9%); y Grupo Financiero Galicia (+7,3%).

A su vez, los bonos en dólares operaron mixtos: la mayor suba era para el Global 2046 (+0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (-0,3%).

