La abogada santiagueña retenida en Brasil por hacer gestos racistas se colocó la tobillera electrónica

Agostina Páez realizó el procedimiento en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro. También denunció que intentaron ingresar al departamento donde se hospedaba.

Hoy 21:02

La causa judicial que investiga a la abogada argentina que quedó retenida en Brasil después de que la hayan denunciado por gestos racistas a la salida de un bar en Río de Janeiro avanza y ahora se colocó la tobillera electrónica que habían pedido para su monitoreo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó CNN Brasil y la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP), Agostina Páez se presentó en el Centro de Monitoreo para que le instalen el dispositivo en una de sus piernas. Ahora, se espera que en las próximas horas haya novedades respecto a la causa judicial y lo que determine la Justicia brasileña sobre la sanción que le corresponde.

Cabe remarcar que esta medida tiene que ver con la joven oriunda de Santiago del Estero viajó al país vecino sin el pasaporte, ya que al pertenecer al Mercosur, con el Documento Nacional de Identidad se puede ingresar.

Te recomendamos: La abogada santiagueña Agostina Páez dejó el departamento donde vivía tras un episodio de pánico

Antes de cumplir con la colocación de la tobillera, Páez había presentado una denuncia policial por las amenazas que, según sostiene, viene recibiendo a través de redes sociales. La Policía Civil confirmó a CNN Brasil que la denuncia fue recibida y que se encuentra bajo investigación.

El episodio que desencadenó la actual situación judicial ocurrió el pasado jueves 14, cuando la víctima, un empleado del bar, denunció ante la comisaría haber sido objeto de insultos racistas. De acuerdo con la denuncia, la turista lo habría señalado con el dedo y llamado “negro” de modo discriminatorio y peyorativo. La investigación incluyó la revisión de las cámaras de seguridad, según el expediente citado por O Globo, observándose gestos y sonidos comparables a los de un mono por parte de la acusada, hecho que motivó la imputación de injuria racial.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Por su parte, Páez relató que el incidente se originó tras un malentendido con la cuenta del bar y que, luego de pagar lo adeudado junto a sus amigas, los empleados comenzaron a burlarse. Según su testimonio, los trabajadores “se rieron mientras nos grababan, y fue entonces cuando tuve esa reacción tan desagradable”, reconociendo que sus dichos fueron inapropiados. La joven afirmó haber contratado un abogado en Brasil, quien solicitó a la Justicia las grabaciones completas del local para aportar al expediente.

Te recomendamos: El consulado argentino interviene en el caso de la abogada Agostina Páez

La investigación policial, encabezada por el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, se encuentra en la etapa final, según lo informado por O Globo. Las pruebas recolectadas serán remitidas al Ministerio Público durante la semana, mientras se esperan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, incluido el gerente del bar. El proceso está supervisado por el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca.

En los últimos días, Páez también denunció un episodio de inseguridad que la obligó a cambiar de domicilio: tres individuos ingresaron sorpresivamente al departamento que ocupaba, presentándose como policías aunque “todo resultaba confuso”, según relató su abogado Sebastián Robles a El Liberal. El hecho generó pánico en la joven, quien fue aconsejada por los encargados del edificio para que abandonara el lugar por su seguridad. Su padre, Mariano Páez, comunicó a la prensa que su hija se encuentra atemorizada y con intenciones de regresar a la Argentina.

La familia de la joven evalúa la posibilidad de viajar a Brasil para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y la persistencia de amenazas recibidas. Robles anunció la inminente presentación de un recurso de habeas corpus con el objetivo de permitir el retorno de Páez a su país de origen, argumentando que se encuentra “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.

El letrado también solicitó la revisión integral de las imágenes del incidente del 14 de enero, al considerar que el contexto es diferente al que se desprende del expediente judicial. La estrategia de la defensa cuenta, además, con el respaldo del estudio jurídico Roitman, dirigido por un abogado argentino residente en Brasil.

Mientras tanto, la joven ya fue recibida por funcionarios del Consulado argentino en Río de Janeiro, quienes le ofrecieron asistencia legal, aunque aclararon que no intervendrán en el trámite judicial. Páez conserva su Documento Nacional de Identidad y se mantiene en contacto con su entorno, según explicó su defensa.