Avanza la investigación por el robo de transformadores en Quimilí: un detenido y un vehículo secuestrado

La policía profundiza la investigación y no se descartan más detenciones.

Hoy 21:23

La investigación por el robo de transformadores que afectó en reiteradas oportunidades a la empresa distribuidora de energía en la zona de Quimilí comenzó a arrojar los primeros resultados concretos.

En las últimas horas, personal policial, bajo directivas del fiscal Dr. Martín Silva, procedió a la detención de un sospechoso y al secuestro de un vehículo presuntamente utilizado en los hechos.

Según se informó, el detenido fue identificado como Enrique Gallardo, a quien además se le secuestró una camioneta Citroën Berlingo, que quedó a disposición de la Justicia. La medida se enmarca en una causa que investiga una serie de robos que provocaron importantes perjuicios al servicio eléctrico en distintos sectores de la región.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que las tareas investigativas continúan, con el objetivo de identificar y detener a los posibles cómplices de Gallardo. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ya que los investigadores trabajan sobre distintas líneas para desarticular por completo la banda.

Las autoridades remarcaron que la investigación sigue en curso y que se profundizarán los operativos para poner a todos los responsables a disposición de la Justicia.