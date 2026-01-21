Nediani encabezó el cierre de actividades del proyecto "Vacaciones en el Cine Renzi"

Las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, Juntas Vecinales, Género, Nutrición Comunitaria, entre otras, colaboraron en la organización de la actividad.

Hoy 21:26

El intendente Ing. Roger Nediani encabezó el cierre de las actividades "Vacaciones en el Cine Renzi" organizadas por la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial que tuvo lugar en las instalaciones del Cine Renzi y con la participación de cientos de niños bandeños.

En la oportunidad, las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, Juntas Vecinales, Género, Nutrición Comunitaria, entre otras, colaboraron en la organización de la actividad que contó con la participación de niños de diferentes puntos de la ciudad.

Al respecto, el intendente Ing. Roger E. Nediani señaló: "Estamos más que orgullosos porque más de mil niños pasaron por la sala del cine en estas semanas disfrutando de manera gratuita de películas infantiles y un refrigerio. Sabemos que este es un gran aporte que hace el municipio a la economía de las familias que tienen la posibilidad de que sus niños disfruten de este tipo de espacios durante sus vacaciones".

Por su parte, el director de Juntas Vecinales, Miguel Ángel Díaz, señaló:

"En esta oportunidad, queremos destacar la sensibilidad de la gestión a la situación económica actual, que es complicada para la mayoría de las familias bandeñas que merecían poder acceder a diferentes actividades gratuitas para que sus niños puedan divertirse sanamente durante la temporada de vacaciones".