El Cine Teatro Renzi continúa proyectando los mejores estrenos de este verano

El Cine Teatro Municipal Renzi continúa proyectando las mejores películas nacionales e internacionales, en el marco de las vacaciones de verano. Y en los próximos días renovará su cartelera con títulos que se proyectarán del 22 al 28 enero.

En el horario de las 16:15, sigue en cartelera “Tom y Jerry: La brújula mágica”, película animada producida por China Film Co., Ltd., Warner Bros. Pictures y Origin Animation. Escrita y dirigida por Zhang Gang, es el primer largometraje de la franquicia completamente animado por computadora.

Durante la historia, Tom y Jerry viajan por accidente a través del tiempo en un museo. Durante su aventura conocerán a nuevos e interesantes amigos y terminarán enfrentándose a fuerzas misteriosas.

A las 18:10 y a las 22, se proyectará el gran estreno de “Sin piedad”, una película estadounidense de acción, suspenso y ciencia ficción dirigida por Timur Bekmambetov, escrita por Marco van Belle y producida por Charles Roven y Bekmambetov.

Entre el elenco se destacan las actuaciones de algunas estrellas de Hollywood como Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan y Kylie Rogers.

En Los Ángeles de 2029, un detective es juzgado por el asesinato de su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante una jueza que es una inteligencia artificial avanzada que una vez defendió, antes de que ésta determine su destino.

En el marco del Espacio INCAA, los días 22 y 23 de enero, a las 20, el público podrá apreciar la galardonada película española “Volver”, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, estrenada originalmente en el año 2006. El filme contó con un importante elenco encabezado por Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Antonio de la Torre y Carlos Blanco.

Según el propio Almodóvar, la película nos habla de “tres generaciones de mujeres que sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites”.

En el Espacio INCAA, los días 24 y 25 de enero, a las 20, los amantes del cine de terror podrán disfrutar de “Saint Catherine”, película argentina dirigida por Gonzalo Mellid. El filme, nos muestra como una niña huérfana es rescatada de un ritual satánico y llevada al Instituto Santa Catalina para jóvenes sin hogar. Allí aprenderá nuevas habilidades mientras se enfrenta a los demonios que la acechan.

Finalmente, cabe destacar que los días 26, 27 y 28 de enero, el público podrá acceder a una promoción de entradas 2x1 para la película que se proyecte esos días en el horario de las 20.