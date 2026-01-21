Despidieron a Sarah Borrell en Madrid: el escandaloso motivo que la vincula con Luciano Castro

La camarera danesa perdió su trabajo luego de que se hiciera público su vínculo con el actor argentino. La información fue confirmada por Juan Etchegoyen.

Hoy 21:33

El escándalo que rodea a Luciano Castro, Griselda Siciliani y la danesa Sarah Borrell sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo. La joven, señalada como ex amante del actor, fue despedida de su trabajo en Madrid luego de que trascendiera públicamente la relación.

La información fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, a partir de datos enviados desde España por el periodista Roberto Antolín. Según detallaron, Sarah Borrell trabajaba como camarera en el bar “Brunch and Cake”, el mismo lugar donde habría conocido a Castro durante su estadía en la capital española.

“Despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro, de su trabajo después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani y los audios que salieron a la luz”, sostuvo Etchegoyen. Además, remarcó que la decisión del local gastronómico se habría tomado tras la enorme repercusión mediática del caso.

El detrás de escena en el bar donde se conocieron

Para corroborar la información, Roberto Antolín se acercó al bar en Madrid y relató desde el lugar: “Acá estoy en el sitio donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que vive en Madrid. Vamos a entrar al bar para ver cómo es y tratar de indagar un poco más”.

Incluso mostró la mesa donde, según sus datos, se habría producido el primer acercamiento. “Esta es la mesa donde se sentó nuestro amigo. El tiburón Luciano Castro”, bromeó el periodista, en referencia al actor argentino.

El impacto del escándalo en la vida de Sarah Borrell

La desvinculación laboral de Sarah Borrell se dio en medio de versiones cruzadas sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Mientras el actor aseguró que “perdió al gran amor de su vida”, la actriz negó una separación, lo que sumó aún más confusión al caso.

Lo concreto es que la exposición mediática habría tenido consecuencias directas en la vida personal y laboral de la joven danesa, que quedó en el centro de uno de los escándalos más comentados del espectáculo.