El municipio brindó información a los vecinos del barrio Avenida sobre cómo identificar picaduras de insectos

El Centro de Atención Médica Municipal N°7 (CAMM), dependiente de la Dirección General de Salud de la municipalidad de La Banda, continúa realizando actividades de prevención y concientización en el barrio Avenida.

Esta vez, el día martes, personal de salud realizó un trabajo territorial visitando a los vecinos para brindarles información sobre cómo identificar y distinguir picaduras de insectos y que medidas tomar ante determinados casos.

La agente sanitario, Erika Santillán, fue la encargada de brindar la información pertinente y destacó que las picaduras de insectos pueden parecer iguales al principio, pero cada una deja señales distintas en la piel.

Por lo tanto, es importante que los vecinos aprendan a identificarlas ya que esto puede ayudarles a actuar a tiempo y evitar complicaciones en la persona afectada, más si esta tiene antecedentes médicos como alergias.

Entre las picaduras más comunes está la del mosquito, que se presenta como una pápula rojiza, con picor inmediato y leve inflamación. Esto se da con frecuencia en climas cálidos y húmedos.

Las picaduras de hormiga generan una lesión roja y elevada, a veces con ardor. Algunas especies de hormigas (como las rojas) pueden causar reacciones alérgicas.

La picadura de araña tiene un centro blanquecino con enrojecimiento alrededor. Algunas especies pueden ser peligrosas. Por lo tanto, hay que observar cómo evoluciona la picadura.

En cuanto a la picadura de abeja, esta presenta un punto rojo central, con dolor y tumefacción localizada. En ocasiones, la abeja puede dejar el aguijón, se recomienda no quitarlo de forma brusca.

La garrapata produce una lesión redondeada, con la garrapata aún adherida. Este animal puede causar enfermedades como Lyme o fiebre maculosa.

Por otro lado, la pulga genera múltiples pápulas pequeñas con picor intenso. Suelen aparecer en piernas, tobillos y zonas de contacto con ropa.

La chinche deja una picaduras en línea o agrupadas, con leve inflamación. Frecuentemente, se alojan en zonas de descanso como colchones y sábanas.

Finalmente, la picadura del alacrán produce una lesión rojiza dolorosa, con posible entumecimiento.

En algunos casos puede generar síntomas sistémicos.

La profesional también destacó que si una persona luego de sufrir alguna picadura presenta fiebre, dolor fuerte, hinchazón excesiva, dificultad para respirar o síntomas en todo el cuerpo, debe acudir de inmediato a un centro de salud.