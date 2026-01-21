Rusherking en MasterChef: el cantante santiagueño cocinó con Khea en un nuevo desafío

El artista santiagueño continúa en competencia y este miércoles enfrentó un nuevo desafío en MasterChef, donde cocinó en dupla junto a Khea, su amigo y colega musical.

Hoy 22:56

Rusherking volvió a ser protagonista en MasterChef Celebrity. Luego de superar distintas pruebas eliminatorias y ganarse su lugar en el certamen, el cantante santiagueño afrontó un nuevo desafío clave: cocinó en dupla junto a Khea, uno de sus amigos más cercanos dentro de la música.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El artista, oriundo de Santiago del Estero, logró ingresar a la competencia tras destacarse en la instancia de repechaje, donde mostró actitud, compromiso y una evolución que llamó la atención del jurado. Su participación generó repercusión tanto en el programa como en las redes sociales, especialmente entre sus seguidores, que celebraron su continuidad en las cocinas más famosas del país.

Rusherking

En esta prueba, Rusherking compartió estación con Khea, con quien mantiene una amistad de años y un fuerte vínculo artístico. Ambos trabajaron juntos en distintas canciones y escenarios, y trasladaron esa complicidad a un terreno completamente distinto: la cocina.

La consigna del desafío puso a prueba no solo sus habilidades gastronómicas, sino también la coordinación, la comunicación y la química entre ambos. En un formato donde cocinar en equipo puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedar al borde de la eliminación, la dupla despertó expectativa tanto por su amistad como por el contraste entre el mundo musical y el culinario.