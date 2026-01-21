Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara y lanzó durísimas acusaciones: “Jamás será familia”

El futbolista publicó un explosivo descargo en redes sociales, negó cada una de las declaraciones de su ex y reavivó el escándalo judicial y mediático con una lista de graves denuncias.

Cuando parecía que el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara había entrado en una tregua mediática, el delantero volvió a sacudir las redes con un extenso y contundente comunicado en el que desmintió públicamente a su ex pareja y enumeró una serie de acusaciones explosivas que reavivan el escándalo personal y judicial entre ambos.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, escribió Icardi al inicio de su descargo, marcando desde el primer párrafo el tono del mensaje. Según expresó, le resulta “llamativo” que se sigan instalando versiones que —afirma— no se corresponden con los hechos.

“Nunca más voy a tener diálogo”

Sin rodeos, el futbolista fue tajante al asegurar que no retomará ningún tipo de vínculo ni diálogo con Wanda Nara, luego de que ella dejara entrever públicamente que volvieron a hablar. En ese marco, detalló una lista de situaciones que, según su versión, explican su postura.

Entre las acusaciones más graves, sostuvo que fue denunciado falsamente por violencia de género, que fue excluido de sus propias casas mediante presentaciones judiciales falsas y que estuvo seis meses sin poder ver ni comunicarse con sus hijas por decisiones que, según remarcó, no correspondían.

Denuncias cruzadas y fuerte contenido judicial

En otro tramo, Icardi aseguró que Wanda no habría cumplido órdenes judiciales, que retuvo a las niñas durante horas para impedir el contacto con su padre y que expuso públicamente a menores de edad, incluidos hijos de su actual pareja, en un escándalo mediático que —afirma— dañó psicológicamente a las nenas.

Además, denunció la creación de grupos organizados para hostigarlo, la realización de denuncias falsas que involucraban a hijos varones con el objetivo de modificar la jurisdicción judicial, y la utilización sistemática de los medios como herramienta de presión.

Acusaciones económicas y un cierre lapidario

El comunicado sumó aún más tensión cuando Icardi lanzó una acusación económica directa: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”, escribió.

“Podría enumerar muchos más motivos”, agregó, y se preguntó por qué, si a Wanda le gusta filtrar chats, nunca mostró pruebas de los supuestos diálogos de los que habla en entrevistas. Para cerrar, apuntó contra el show mediático: “La realidad está en los hechos”.

La publicación concluye con una frase tan contundente como definitiva: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”.