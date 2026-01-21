Nuevo Canto ganó el tercer puesto en Laborde y consolida su gran presente en el folclore

La agrupación de Las Termas de Río Hondo logró un destacado tercer puesto en el Festival Nacional del Malambo y reafirmó su crecimiento dentro del folclore argentino.

Hoy 23:18

La agrupación Nuevo Canto continúa sumando logros a su creciente trayectoria artística. El conjunto oriundo de Las Termas de Río Hondo obtuvo el tercer puesto en el rubro Conjunto Tradicional de Canto en el Festival Nacional del Malambo, uno de los escenarios más exigentes y prestigiosos del folclore argentino, desarrollado en Laborde.

Tras su destacada participación en la tradicional competencia, los músicos visitaron los estudios de Noticiero 7, donde compartieron sus sensaciones por el reconocimiento obtenido y relataron la intensa experiencia vivida en el certamen. Durante la entrevista, además, deleitaron a la audiencia con la interpretación de una canción popular del cancionero argentino y otra de autoría propia, reflejando el sello que los identifica.

Nuevo Canto en Noticiero 7

Formado en 2019, Nuevo Canto es una agrupación folclórica que se inspira en la rica tradición del folclore argentino, con un fuerte arraigo en la música santiagueña. Su propuesta combina raíces tradicionales con composiciones propias, con el objetivo de revalorizar el folclore regional y transmitir la identidad cultural de su tierra.

Actualmente, el grupo está integrado por Diego Alejandro Chávez (primera guitarra y arreglos), Leandro Nieva (guitarra y primera voz), Guillermo Ovejero (charango y voz) y Luis Juárez (percusión). Desde sus inicios, la banda fue construyendo un camino sostenido, logrando reconocimiento en distintos concursos locales y provinciales.

A lo largo de su recorrido, Nuevo Canto formó parte de peñas y fiestas populares, y se presentó en importantes eventos como el Festival Nacional del Canasto, el Concurso de Asadores de Cabrito y el Festival Nacional de la Chacarera, entre otros escenarios destacados.

En 2025, la agrupación dio un paso clave con la grabación de su primer EP, “Coplas del Corazón”, un material que refleja su trabajo, dedicación y amor por la música. El disco incluye composiciones propias como las chacareras “Copla Eterna” y “Termas Añoradas”, junto a reconocidas obras del folclore argentino como la zamba “Mujer, niña y amiga” y la chacarera “Sinfonía Silvestre”.