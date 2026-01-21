Se viene la primera noche jornada del programa Clodomira Activa

El próximo sábado 24 de enero se realizará la primera velada del programa Clodomira Activa, que se desarrollará a partir de las 19, en la Plaza General San Martín.

Hoy 23:15

El evento cultural, artístico, deportivo y social es una de las principales propuestas de este verano de la gestión municipal que encabeza el intendente Daniel Ruiz, y que convoca a todos los vecinos en un espacio de encuentro y de confraternidad.

Debido a las inclemencias climáticas, el inicio de las actividades del programa Clodomira Activa se retrasaron hasta este sábado, para dar rienda suelta a la alegría de bailarines, músicos, artesanos, feriantes y vecinos en general que esperan con ansias este momento.

Para este sábado están previstas actividades recreativas para todas las edades, con la intervención de personal de todas las áreas municipales que trabajan en la coordinación y realización del evento.

Los vecinos podrán asistir con sillones, mate u otro refrigerio para pasar un agradable momento en familia y con amigos.