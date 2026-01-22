Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades

El Ferroviario inicia el 2026 con el estreno de Lucas Pusineri como entrenador, mientras que el Lobo mendocino vuelve a la Primera División tras más de cuatro décadas en el ascenso.

Hoy 07:51

Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 22:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro marcará el inicio de un nuevo ciclo para el equipo santiagueño y el regreso del conjunto mendocino a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Ferroviario renueva ilusiones en este 2026 de la mano de Lucas Pusineri, quien hará su debut oficial como director técnico tras la salida de Omar De Felippe, histórico por haber conquistado la Copa Argentina 2024. No obstante, el armado del equipo no fue sencillo: el plantel sufrió un importante éxodo y apenas cuatro jugadores que estuvieron en el último partido de 2025 podrían repetir titularidad: Alan Aguerre, Santiago Moyano, Matías Vera y Fernando Martínez.

En tanto, Gimnasia de Mendoza llega entonado por lo realizado en la Primera Nacional 2025, donde se consagró campeón tras liderar su zona y vencer por penales a Deportivo Madryn en la final. El gran objetivo del Lobo será mantener la categoría y consolidarse en Primera División, lugar que no ocupa desde los antiguos Torneos Nacionales de la década del 80.

Como preparación para el debut, el conjunto mendocino disputó dos amistosos ante Tigre en el predio que la AFA posee en Ezeiza. En esas pruebas, Gimnasia cayó 1 a 0 en uno de los encuentros e igualó 0 a 0 en el restante, sumando minutos y rodaje de cara a un regreso histórico a la élite del fútbol argentino.