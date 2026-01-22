Instituto se mide ante Vélez en Córdoba en el arranque del Torneo Apertura

La Gloria y el Fortín debutan este jueves desde las 22:15 en el Monumental Presidente Perón, en un cruce clave para arrancar con el pie derecho.

Instituto y Vélez se enfrentarán este jueves a las 22:15, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos no tendrán competencia internacional en esta temporada, por lo que apuntan todos los cañones al campeonato local y a la Copa Argentina, con la ilusión de pelear bien arriba.

El conjunto cordobés llega con el alivio de haber mantenido la categoría tras sufrir hasta el cierre del 2025, y con un objetivo claro: ser protagonista. Para eso, la dirigencia decidió reforzar fuerte el plantel, con un golpe de impacto incluido: la contratación de Franco Jara, goleador y referente de Belgrano, que cruzó de vereda. Además, Instituto sumó ocho futbolistas más, buscando mayor jerarquía y profundidad en todas las líneas.

Del otro lado estará Vélez, que viene de una temporada regular, aunque con títulos bajo el brazo: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Sin embargo, el Fortín quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y en octavos del Clausura, resultados que dejaron sabor a poco. En la pretemporada, el equipo de Guillermo Barros Schelotto disputó dos amistosos ante Midland, con una victoria 1-0 y un empate 1-1.

Además del debut, en Liniers siguen atentos al futuro de Maher Carrizo, extremo que estuvo cerca de pasar a River y que tiene una postura firme: su prioridad es salir de Vélez para continuar su carrera en Europa. Mientras tanto, Instituto y el Fortín pondrán primera en Córdoba, con la necesidad de arrancar sumando en un torneo que promete ser exigente desde el inicio.