Aldosivi y Defensa abren el telón del Apertura en Mar del Plata

El Tiburón y el Halcón se enfrentan este jueves desde las 17:00 en el José María Minella.

Hoy 07:30

Aldosivi y Defensa y Justicia se medirán este jueves a las 17:00, en el Estadio José María Minella, en el debut de ambos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto marplatense llega con la necesidad de dejar atrás la lucha por el descenso, mientras que el Halcón buscará cambiar la imagen tras un flojo cierre de la temporada pasada.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Guillermo Farré logró mantener la categoría en la última fecha del 2025, cuando venció 3-2 a San Martín de San Juan y condenó al Santo al regreso a la Primera Nacional. Con ese antecedente todavía fresco, Aldosivi apostó fuerte al mercado de pases y sumó 13 refuerzos, siendo Mauro da Luz y Junior Arias los últimos en incorporarse para potenciar el ataque.

En la pretemporada, el Tiburón disputó dos amistosos. Primero se midió ante Atlanta, con un empate 0-0 y una victoria 1-0, y luego enfrentó a Platense, donde igualó 0-0 y ganó 2-1, dejando buenas sensaciones de cara al inicio del torneo.

Por su parte, Defensa y Justicia cerró un 2025 para el olvido, quedándose afuera tanto de los playoffs como de la Copa Sudamericana, por lo que en este 2026 solo tendrá competencia a nivel local. Con ese escenario, la dirigencia decidió renovar ilusiones con nombres de peso y concretó las llegadas de Ever Banega y Rubén Botta, con la clara intención de pelear arriba y soñar con el primer título de su historia en el fútbol argentino.