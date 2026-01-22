Con el objetivo de arrancar con el pie derecho, Unión enfrenta a Platense en Santa Fe

El Tatengue recibe al Calamar este jueves desde las 20:00 en el estadio 15 de Abril.

Hoy 07:37

Unión y Platense se enfrentarán este jueves, desde las 20:00, en el estadio 15 de Abril, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo santafesino buscará hacerse fuerte en casa para arrancar con el pie derecho, mientras que el Calamar afronta un debut exigente en medio de una temporada cargada de desafíos a nivel local e internacional.

El Tatengue llega entonado tras una pretemporada positiva en Uruguay, donde disputó la Serie Río de La Plata. En su primer amistoso venció 2-1 a Alianza Lima, con goles de Sergio Peña (en contra) y Julián Palacios, mientras que luego igualó 1-1 ante Defensor Sporting, con tanto de Emilio Giaccone. Esos resultados le permitieron al cuerpo técnico sacar conclusiones alentadoras de cara al inicio del campeonato.

Por su parte, Platense encara un 2026 histórico, ya que disputará por primera vez la Copa Libertadores, aunque antes deberá enfocarse en el torneo local. El Calamar sufrió la baja de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres, pero se movió fuerte en el mercado: incorporó a 12 futbolistas, entre ellos Juan Gauto, Santiago Quirós, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Leonardo Heredia, y continúa negociando por Agustín Rogel.

Con realidades distintas pero la misma necesidad de empezar sumando, Unión y Platense prometen un cruce atractivo en Santa Fe. El debut siempre marca el pulso inicial del torneo y ambos buscarán que la primera imagen del Apertura sea positiva.