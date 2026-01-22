Huracán, con público visitante, enfrenta a un Banfield inhibido y sin refuerzos

El Taladro y el Globo se medirán este jueves desde las 20:00 en el estadio Florencio Sola, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Banfield y Huracán se enfrentarán este jueves, desde las 20:00, en el estadio Florencio Sola, en uno de los partidos que marcará el inicio del Torneo Apertura 2026. El Taladro buscará hacerse fuerte como local en un contexto complejo, mientras que el Globo intentará comenzar con el pie derecho una temporada que despierta expectativa en Parque Patricios.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio llega condicionado por su situación institucional. Banfield sufrió hasta el cierre del 2025, pero logró salvarse del descenso a pocas fechas del final. Sin embargo, para este nuevo torneo no contará con incorporaciones, ya que la dirigencia no pudo levantar las inhibiciones, que ascienden a alrededor de 1.300.000 dólares, por lo que el DT deberá apostar casi exclusivamente al plantel que cerró la temporada pasada.

Por el lado de Huracán, el regreso de Diego Martínez al banco, tras su salida a fines de 2023 luego de la renuncia de Frank Darío Kudelka, marca el inicio de una nueva etapa. El Globo se reforzó con Federico Vera, Jordy Caicedo y Oscar Cortés, aunque sufrió una baja sensible con la venta de Matko Miljevic a Racing por 3.000.000 de dólares.

En lo futbolístico, el equipo de Parque Patricios llega con buenas sensaciones tras golear 4-0 a Cerro Porteño en un amistoso por la Serie Río de La Plata. Además, contará con el apoyo de su gente en el debut: los hinchas de Huracán tendrán disponibles 5.000 entradas generales y 700 plateas. En el Sur, Banfield y Huracán se ponen en marcha con la ilusión renovada de un nuevo campeonato.