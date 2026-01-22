El gobernador tucumano respondió a quienes lo criticaron por sus vacaciones

Tras la difusión de sus fotos en una playa paradisíaca, Osvaldo Jaldo anticipó el regreso de sus vacaciones y apuntó contra la oposición en Tucumán.

Hoy 05:50

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, debió anticipar un día el regreso de sus vacaciones debido a las consecuencias del feroz temporal que azotó a la provincia y luego de que La Libertad Avanza (LLA) denunciara la deficiencia de las obras para prevenir inundaciones.

El mandatario peronista se había tomado licencia desde el 8 de enero pasado y tenía previsto regresar a sus funciones mañana. Tras su regreso, encabezó una conferencia de prensa para defenderse frente a los cuestionamientos.

“He solicitado licencia por razones particulares, sin goce de haberes. Es decir, no le ha costado un solo centavo al gobierno de la provincia. Al ser licencia por razones personales, es mi familia y yo los decidimos qué vamos a hacer en ese tiempo. Nadie más puede opinar”, afirmó Jaldo, quien evitó dar precisiones respecto del lugar que eligió para descansar con su esposa, sus hijas y nietos.

“Soy guapo, me he reintegrado un día antes”, ironizó.

En su reaparición pública, el gobernador del PJ se mostró escoltado por Miguel Acevedo, su vice, y sus ministros. Si bien evitó dar precisiones sobre el destino que eligió para descansar con su familia, Jaldo arremetió contra los sectores de la oposición que cuestionaron su ausencia en medio del temporal de lluvias. Dijo que sus rivales locales intentan “sacar ventaja de una situación personal”.

Diario La Nación se contactó con los voceros del gobernador para saber si Jaldo había vacacionado en el exterior, ya que en las últimas horas trascendieron fotos en las redes sociales del referente del PJ en una playa paradisíaca. Cerca de Jaldo afirman que “el destino que tomó es elección privada suya”.

No obstante, fuentes oficiales reconocieron que “las fotos son actuales”.

Cuando la periodista Carolina Ponce De León le preguntó a Jaldo durante la conferencia de prensa sobre a quién le atribuía el “trabajo” sobre la “foto”, el gobernador respondió: “La verdad que eso es un carancheo político. ¿Saben qué es eso? Tratar de sacar ventaja de una situación personal o familiar”. Y se mostró disgustado porque se habían metido con su familia.

La ausencia de Jaldo también coincidió con el crimen de Érika Antonella Álvarez, un caso que provocó conmoción en Tucumán. “Hay víctimas de por medio, familias que sufren y nosotros no vamos a permitir que estos temas se politicen, no vamos a permitir el ‘carancheo’ político”, enfatizó.

En cada una de sus intervenciones, Jaldo buscó justificar su viaje. “La Constitución es clara: por algún motivo que no esté el gobernador, está a cargo el vice. Por eso hablo del funcionamiento pleno de las instituciones. Le agradezco a Miguel [Acevedo], que estuvo a cargo de la Gobernación trabajando con todo este gran equipo”, sostuvo.

Además, afirmó que él tenía “derecho a descansar diez días” después de que se “rompió el alma trabajando todo el año” y que sus vacaciones no implicaron “ningún costo para el Estado”. Con un tono desafiante, afirmó que nadie lo va a “desgastar” y recordó que el oficialismo provincial cosechó más de “medio millón de votos” en las legislativas de octubre. “Este gobernador es quebrachito, es duro. Así que no se equivoquen: el 27, el quebrachito los va a volver atender”, lanzó.

Jaldo evitó apuntar directamente contra LLA, pero dijo que las supuestas operaciones políticas para desgastarlo en medios nacionales habrían sido motivadas “por personajes de esta provincia”.

“Me tomé vacaciones de tipo personal. Un gobernador, o cualquiera de ustedes, que se rompe el alma trabajando todo el año, ¿no tiene derecho a descansar diez días? O tenemos que sufrir estas escrachadas políticas porque uno sale con la familia. Se les fue la mano esta vuelta", despotricó.

Ayer, la filial provincial del partido de Javier Milei cuestionó contra el gobierno de Jaldo y le exigió explicaciones sobre el uso de los fondos del plan Pre Lluvia, orientado a la realización de obras paras prevenir inundaciones y anegamientos ante inclemencias climáticas.

“El sufrimiento de los tucumanos no puede seguir siendo el costo de la ineficiencia del Estado provincial. Es tiempo de hacerse cargo”, denuncia el comunicado que difundió en X el espacio que conduce el exministro del interior Lisandro Catalán.

Ante las críticas, Jaldo se mostró molesto con la Casa Rosada. Remarcó que en los comicios de 2027 competirá políticamente y seguirá defendiendo las “banderas” del PJ. Pero ahora pidió dejar de lado los “egoísmos” y que haya cooperación institucional.

“El que quiera, de otro espacio político, venir a ayudar a Tucumán, lo esperamos con los brazos abiertos; aquellos que quieran hacer gestiones a nivel nacional y que tienen cargos institucionales, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo Nacional y quieran ayudar, lo esperamos con los brazos abiertos. Que vengan con respuestas concretas para la gente”, puntualizó.

Y agregó: “Que nadie venga a sacar ventaja en momentos tristes que le toca vivir a muchos tucumanos y tucumanas, tanto en materia de los fenómenos estos climáticos como en las cuestiones de seguridad”.

Esta tarde, Catalán salió al cruce de Jaldo. En un extenso texto, dijo que su rol como opositor implica “marcar las falencias” que observa “desde hace décadas en la provincia”. “Pareciera que al Gobierno de Tucumán no se le puede marcar ningún error sin que lo tome como un ataque”, señaló.

Le reclamó al gobernador que “ordene” la administración y, sobre todo, reduzca “el gasto político”. “Por último, no hacemos politiquería pensando en 2027. El que habló de 2027 fue usted. Le pido que cumpla con su palabra y elimine de una vez por todas los acoples así podamos competir legítimamente”, concluyó Catalán, exministro del Interior y mano derecha de Guillermo Francos.

El gobierno de Tucumán es un aliado estratégico del oficialismo nacional en el Congreso. En octubre, Jaldo había asistido a un encuentro de gobernadores con Milei y funcionarios nacionales en Casa Rosada para empezar a debatir acerca de las reformas impositiva y laboral.

En diciembre, sus legisladores apoyaron la ley de leyes en la Cámara baja, pero se desmarcaron del oficialismo en la votación en particular y rechazaron el capítulo XI que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y para discapacidad. Ese mismo mes, el Gobierno le giró $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Tucumán.

Hoy, Jaldo dijo que aún no definió su posicionamiento respecto de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. “No hay una posición tomada”, remarcó. A su vez, dijo que exigirá “reciprocidad” en el vínculo con Milei.