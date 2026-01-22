Sydney Sweeney protagonizará la adaptación cinematográfica de la novela "Las costumbres nacionales"

La actriz también producirá la película basada en la novela de Edith Wharton, que será dirigida por Josie Rourke.

La actriz Sydney Sweeney encabezará el elenco de “Custom of the Country”, adaptación cinematográfica de la novela “Las costumbres nacionales”, escrita por Edith Wharton y publicada en 1913. El proyecto marcará además su participación como productora, a través de su compañía Fifty-Fifty Films.

La película será escrita y dirigida por Josie Rourke, y su rodaje se prevé inminente. La financiación y la distribución internacional estarán a cargo de StudioCanal, que se ocupará del estreno en Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, además de gestionar las ventas internacionales durante el European Film Market (EFM), en el marco de la próxima Berlinale.

El proyecto tuvo un desarrollo previo en 2020, cuando estaba vinculado a Apple TV+, con Sofia Coppola como directora y Florence Pugh como protagonista. En aquella etapa, la adaptación estaba concebida como una miniserie, aunque finalmente no llegó a concretarse.

La historia de “Las costumbres nacionales” se centra en la familia Spragg, enriquecida en una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos, que intenta integrarse en la compleja estructura social de Nueva York. En ese contexto se destaca Undine Spragg, interpretada por Sweeney, quien gracias a su belleza y carisma logra ingresar en los círculos de la alta sociedad, aunque pronto advierte las limitaciones y condicionamientos que enfrenta como mujer.

En su búsqueda de estatus y estabilidad económica, Undine se casa con Ralph Marvell, miembro de una familia tradicional neoyorquina, descubriendo que prestigio social y dinero no siempre van de la mano. A partir de allí, el matrimonio se transforma para ella en una estrategia de ascenso, comparable a los negocios o las inversiones dominadas por los hombres.

La novela de Wharton aborda de manera crítica temas como el matrimonio, el dinero, el estatus social y el rol de la mujer, planteando el conflicto entre la moral en los negocios y la vida privada, y cuestionando qué sucede cuando una mujer se ve obligada a tratar su propia vida como una empresa.