Madelyn Cline se suma a Glen Powell en la nueva comedia de Judd Apatow

La película, producida por Universal Pictures, se estrenará en febrero de 2027 y contará también con la participación de Cristin Milioti.

Hoy 07:26

La actriz Madelyn Cline integrará el elenco de la nueva comedia del director Judd Apatow, en la que compartirá protagonismo con Glen Powell, según informó el medio especializado Deadline. El proyecto, que aún no tiene título confirmado, será desarrollado por Universal Pictures.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además de Cline y Powell, el reparto incluirá a Cristin Milioti, una de las figuras principales de la serie “El Pingüino”, producción de HBO. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la trama, aunque trascendió que la historia girará en torno a una estrella del country-western en decadencia, personaje que será interpretado por Powell.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La película tiene previsto su estreno para el 5 de febrero de 2027 y contará con un guion escrito por el propio Glen Powell junto a Judd Apatow. Desde el estudio indicaron que se trata de un lanzamiento considerado prioritario, aunque el inicio del rodaje se vio demorado debido a la ajustada agenda laboral de Powell.

Madelyn Cline

Judd Apatow producirá el film a través de Apatow Productions, en el marco de su contrato de larga duración con Universal. A su vez, Powell y Dan Cohen participarán como productores mediante el acuerdo de Barnstorm Productions, junto a Kevin Misher, de Misher Films. El proyecto es supervisado por Erik Baiers, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Producción de Universal, y Jacqueline Garell, directora del área.

En paralelo, Madelyn Cline formará parte del elenco de “Day Drinker”, un thriller de acción dirigido por Marc Webb, que contará con las actuaciones de Johnny Depp, Penélope Cruz, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto y Anika Boyle.