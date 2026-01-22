Córdoba: murió el hombre que fue acribillado a balazos por "error" en Río Cuarto

El 7 de enero pasado, Paolo de la Fuente fue atropellado y atacado a tiros por un hombre que lo confundió con otra persona.

Hoy 08:12

Paolo de la Fuente, el hombre que fue atropellado y atacado a tiros en la provincia de Córdoba por "error", falleció este miércoles a la madrugada tras varios días de agonía en el hospital y se cree que el acusado, quien se encuentra detenido, confundió a la víctima con otra persona en un caso de ajuste de cuentas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ataque sucedió el pasado 7 de enero por la noche cuando Paolo volvía de jugar al fútbol con amigos en el barrio Fénix y, de manera sorpresiva, fue atropellado y arrastrado por varios metros por un auto Volkswagen Vento.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En ese momento, el conductor del vehículo se bajó y le disparó 15 veces en la pierna, por lo que debió ser internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. Allí estuvo en coma inducido, le amputaron una de sus piernas y, pese a la labor médica, este miércoles falleció.

El fiscal Pablo Jávega estuvo a cargo de la investigación, hasta que el pasado 15 de enero entró en receso, por lo que ahora la causa está en manos de la Unidad Fiscal de Río Cuarto. Luego de la feria judicial, quedará de manera permanente el fiscal Javier Di Santo.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, tras varios días de investigación, se logró detener a un sospechoso, a quien se le tomó declaración indagatoria.

La principal conjetura en la pesquisa es que el detenido, de 26 años, se habría confundido de víctima en un caso de ajuste de cuentas, por lo que el ataque se trató de un error.

Pese a que ahora la causa quedó a cargo de otro fiscal, el acusado quedó imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Dicha calificación será modificada en las próximas horas ante el deceso de la víctima.