Un impresionante orificio de seis metros de profundidad, formado por el colapso de una cueva, causa estupor entre los turistas que lo visitan.

Hoy 08:24

Hay paisajes naturales que parecen sacados de una película de ciencia ficción. El Pozo de Thor, en la costa oeste de Estados Unidos, es uno de ellos. A simple vista, se asemeja a un “agujero negro” en medio del océano, capaz de succionar enormes cantidades de agua y hacerlas desaparecer en segundos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este fenómeno, tan impactante como peligroso, genera la ilusión de que el mar se drena a través de un desagote oculto bajo la roca. En realidad, se trata de una formación geológica real que, por su forma y comportamiento, genera asombro entre quienes la observan de cerca.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Dónde está el Pozo de Thor y por qué impresiona tanto

El Pozo de Thor se encuentra en Cabo Perpetuo, a pocos kilómetros al sur de Yachats, en el estado de Oregón. La zona está dominada por acantilados volcánicos, bosques densos y un océano Pacífico generalmente agitado, un entorno que potencia aún más el dramatismo del paisaje.

La estructura es una cavidad casi circular en la roca basáltica costera. Cuando la marea sube y el oleaje es intenso, el agua se precipita violentamente hacia el interior del pozo, desaparece por completo y, segundos después, emerge expulsada en forma de chorros y salpicaduras. El sonido grave del agua entrando y saliendo refuerza la sensación de estar frente a un abismo sin fondo.

Qué es realmente el Pozo de Thor

Lejos de ser un vacío infinito, el Pozo de Thor es una cavidad profunda conectada a túneles y grietas subterráneas que comunican directamente con el océano. En días de mar calmo, el nivel del agua baja y permite apreciar su verdadera dimensión y sus bordes irregulares, pulidos por siglos de erosión marina.

Su origen está ligado a un proceso geológico claro: el colapso del techo de una antigua cueva marina. La costa de esta región está formada por roca volcánica, resistente pero atravesada por fracturas naturales. Durante cientos de años, el oleaje fue ensanchando esas grietas hasta provocar el derrumbe, dando lugar a un orificio de aproximadamente seis metros de profundidad.

La combinación de forma, sonido y movimiento constante alimentó relatos míticos y teorías sobrenaturales. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el Pozo de Thor es el resultado directo de la interacción persistente entre el mar y la geología costera.

Más que un misterio sin explicación, funciona como un recordatorio de la fuerza implacable del océano y de cómo los procesos naturales, lentos pero constantes, son capaces de esculpir paisajes extremos.

Por qué es peligroso acercarse demasiado

Aunque es un punto turístico muy visitado, el Pozo de Thor no es un lugar seguro para exploraciones imprudentes. Durante mareas altas y tormentas, el agua puede cubrir por completo la superficie rocosa y generar corrientes impredecibles.

Por eso, las autoridades locales recomiendan observarlo siempre desde una distancia prudente, especialmente en días de fuerte oleaje. Su belleza hipnótica convive con un riesgo real que no debe subestimarse.