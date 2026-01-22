Milei se reunió con el presidente de la FIFA en la previa a la firma del Consejo de la Paz

El presidente argentino y su hermana se fotografiaron con Gianni Infantino en Suiza mientras el Gobierno prepara una nueva denuncia contra la AFA de “Chiqui” Tapia.

Hoy 09:11

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron este jueves un encuentro con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.

La reunión, de carácter protocolar, incluyó una fotografía oficial donde se ve a los tres protagonistas sonrientes y con los pulgares hacia arriba.

Este gesto político ocurre en un momento de máxima tensión entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mientras el mandatario estrecha lazos con la máxima autoridad del fútbol mundial, el Ejecutivo avanza en el frente judicial contra la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia por presuntas irregularidades administrativas y fiscales.

Fuentes oficiales confirmaron a La Nación que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una nueva denuncia contra la cúpula de la AFA. Se espera que la presentación se concrete en las próximas horas.

Ofensiva judicial y tributaria

La estrategia del Gobierno se intensificó luego de que el juez en lo penal económico Diego Amarante aceptara a la Arca como querellante en una causa previa. En dicho expediente, se investiga a la entidad madre del fútbol argentino por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos.

Desde el Poder Ejecutivo destacan la firmeza de las medidas adoptadas. “Todos se quejan, pero ningún gobierno avanzó contra la AFA como lo hicimos nosotros”, señalaron fuentes gubernamentales a medios nacionales, desestimando cualquier posibilidad de retroceso en lo que denominan el “AFAgate”.

La primera denuncia de la ARCA se originó en diciembre, tras detectar falta de pago en los plazos legales de aportes y retenciones. Ahora, la nueva presentación buscaría ampliar el alcance de las investigaciones sobre el manejo de fondos en la calle Viamonte.

El rol de la IGJ y los balances

En paralelo a la vía penal, la Inspección General de Justicia (IGJ) mantiene bajo la lupa los estados contables de la AFA. El organismo intimó a la institución a presentar balances pendientes y justificar gastos millonarios correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024.

Si bien el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la designación de un veedor oficial, en el Gabinete confían en que el análisis de la documentación podría derivar en esa medida.

“Él habló de tiempos y procedimientos”, aclararon desde la Casa Rosada, sugiriendo que la intervención de veedores podría ser necesaria una vez finalizada la auditoría de los papeles entregados.

El Ministerio de Justicia también salió al cruce de versiones sobre un supuesto pacto político con la dirigencia del fútbol. A través de un comunicado, la cartera desmintió haber avalado irregularidades y ratificó que la IGJ “no ha registrado ni aprobado los estados contables” de la AFA ni de la Superliga.

La fotografía en Davos y la presión simultánea de los organismos de control marcan un punto de inflexión en la disputa por la transparencia en el fútbol argentino.