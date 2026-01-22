"La Supergripe es complicada pero la solución está a la mano, no seamos indiferentes"

El médico epidemiólogo Hugo Pizzi vertió algunas consideraciones sobre el impacto de la gripe H3N2 durante un diálogo con Radio Panorama.

Durante un diálogo con Radio Panorama, el epidemiólogo Dr. Hugo Pizzi se refirió a la circulación de la gripe H3N2, conocida mediáticamente como “supergripe”, y advirtió sobre la complejidad del cuadro, aunque remarcó que existen herramientas concretas para reducir su impacto.

La preocupación sanitaria se intensificó luego de que los casos se duplicaran en una semana y se confirmara la primera muerte en el país, correspondiente a un hombre de 74 años en la provincia de Mendoza.

Pizzi señaló que la enfermedad puede afectar gravemente incluso a personas jóvenes y sin factores de riesgo. Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en La Calera, Córdoba: “Uno de los casos fue el de una amiga mía, una mujer de 39 años, deportista, que presentó dolor de cabeza muy intenso, fiebre altísima, no podía levantar los brazos y un cansancio muy marcado”.

El especialista remarcó que, si bien se trata de una situación compleja, la prevención es clave. “Es evidentemente complicado, pero la solución está a la mano. No seamos indiferentes y prestemos atención a las indicaciones”, afirmó. En ese sentido, recordó que las vacunas ya están compradas y tras su llegada no es necesario esperar la llegada de los primeros fríos para aplicarlas.

Además, insistió en la necesidad de retomar hábitos de cuidado que se incorporaron durante la pandemia. “Hay que volver a los cuidados que teníamos. En Europa el problema fue que la gente tosía en la mano, subía al colectivo y dejaba el virus ahí por dos horas, o en un picaporte. Hay que toser en el pliegue del codo, es fundamental”, explicó.

Finalmente, Pizzi subrayó que las autoridades sanitarias se encuentran realizando advertencias permanentes ante el avance del virus y reiteró que la situación requiere atención y responsabilidad social. “Es una situación complicada, se están haciendo todas las advertencias”, concluyó.