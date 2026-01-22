Tercer accidente ferroviario en cuatro días: un tren chocó contra una grúa en España

El hecho dejó seis heridos y ocurrió en la localidad de Alumbres. Las autoridades precisaron que la formación no llegó a descarrilar.

Hoy 10:16

Un tren chocó contra una grúa este jueves en la localidad española de Alumbres y hay al menos seis personas heridas. Se trata del tercer accidente en apenas cuatro días en el país.

El siniestro ocurrió esta mañana en la zona de Cartagena, a 13 kilómetros del centro de la ciudad, y provocó un amplio despliegue de bomberos y personal de salud, según especificaron desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Se trata de una línea de ferrocarril de FEVE, que une Cartagena con Los Nietos y que circulaba con 16 pasajeros. Si bien por ahora se desconocen las causas del accidente, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, dio detalles del momento del choque: “Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”, informó.

Según precisaron desde La Opinión de Murcia, los vecinos de la zona habían advertido en numerosas ocasiones que se trata de un “tramo peligroso” porque “no está señalizado ni regulado mediante un semáforo”.

Asimismo, aseguraron que la única manera de saber si el tren se está acercando es con el sonido del recorrido sobre las vías.

Desde los servicios de emergencia locales indicaron que el número exacto de heridos todavía no fue determinado con exactitud, aunque todos se tratarían de lesiones leves. “El tren no ha volcado ni descarrilado”, aseguró a Reuters un portavoz oficial.

De igual manera, por el momento el Centro de Coordinación de Emergencias elevó a seis los heridos: dos jóvenes de 18 años, un hombre de 26, otro de 50 y dos mujeres de 62 y 74 años. Todos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, en Cartagena.

A causa del choque, se activó un amplio operativo de emergencia. Al lugar acudieron dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, quienes asistieron a las víctimas y aseguraron la zona. Debido al impacto, se rompieron varios vidrios del tren y uno de los laterales de la formación resultó dañado.

Se trata del tercer accidente de tren que registra el país en apenas cuatro días. El domingo se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, donde murieron 43 personas. Una cifra de muertos que asciende y que se mantiene abierta mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Dos días después ocurrió el accidente de Rodalies, de la línea R4, que descarriló en Gelida (Barcelona) a última hora del martes luego del desplome de un muro de contención sobre la vía, causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves. El suceso se produjo poco antes de las nueve de la noche, cuando el tren circulaba en dirección a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida.