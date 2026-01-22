Un halo solar embelleció el cielo de Santiago del Estero

El inusual fenómeno atrapó la atención de todos en la mañana de este jueves.

Un llamativo halo solar se pudo observar este jueves en el cielo de Santiago del Estero, luego de las 9 de la mañana, cuando un anillo luminoso rodeó al sol y generó sorpresa entre quienes circulaban por el centro de la ciudad.

El fenómeno fue claramente visible durante el transcurso de la mañana, y rápidamente despertó la atención. Lectores de Diario Panorama enviaron imágenes del hecho al WhatsApp de las Noticias (385-5795000).

Según explicaciones meteorológicas, el halo solar es un fenómeno óptico que se produce cuando la luz del sol se refracta a través de cristales de hielo presentes en nubes altas del tipo cirroestratos. Estas partículas funcionan como pequeños prismas que descomponen la luz y generan el característico círculo alrededor del sol.

La visibilidad del fenómeno depende de las condiciones atmosféricas y de la concentración de nubes. En algunas ocasiones apenas se percibe desde la superficie, mientras que en otras se presenta con mayor nitidez, como ocurrió hoy en la Capital santiagueña.

Especialistas indican que este tipo de formaciones suele estar asociada a la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera, combinado con humedad, una situación que puede anticipar cambios en el tiempo.

El halo solar dejó una postal poco habitual y se convirtió en tema de conversación entre transeúntes y usuarios de redes, que no dudaron en detenerse para observar y registrar el fenómeno.