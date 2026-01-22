Juicio de YPF en Nueva York: los demandantes contra la Argentina piden saber dónde está el oro del Banco Central

Así lo solicitaron los fondos en un escrito ante la jueza Loretta Preska. Exigen que el Estado detalle la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas en el metal precioso.

Hoy 12:27

Los beneficiarios del fallo en el juicio por la expropiación kirchnerista de YPF les solicitaron a la Justicia estadounidense averiguar dónde está el oro del Banco Central.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Así se lo solicitaron por escrito a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska. En la presentación le pidieron que obligue al estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

La solicitud se basa en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de fondo de la causa de US$ 16.100 millones. Según los demandantes, la Argentina incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.