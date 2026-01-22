Hallaron los cuerpos de todas las personas que estaban desaparecidas por la tragedia ferroviaria en España

Son 45 muertos en total. Las autoridades continúan los trabajos en los restos del tren Alvia, que chocó de frente a la formación del Iryon y cayó por un terraplen.

Hoy 12:36

El trágico choque de trenes que conmociona a España dejó 45 víctimas fatales, según confirmaron este jueves fuentes de la investigación, luego de que fueran hallados los cuerpos de todas las personas que habían sido denunciadas como desaparecidas.

En las últimas horas, la Guardia Civil había señalado que había 43 fallecidos y 45 denuncias, por lo que quedaba encontrar a dos personas. Esos dos cuerpos fueron hallados entre los restos del tren Alvia que cayó por un terraplen después de chocar de frente a la formación del Iryo que descarriló.

Mientras continúan los trabajos en la zona cero del accidente, fuentes de la investigación confirmaron a la cadena española RTVE que familiares de esas víctimas pudieron acceder al lugar donde están los restos, en medio del "amasijo de hierro" en el que se convirtieron los vagones del tren Alvia que se dirigía desde Madrid hacia Huelva.

Con el hallazgo de los dos cuerpos este jueves finaliza la búsqueda de personas en los restos de las formaciones, según las denuncias que habían hecho familiares de las víctimas.

Las mismas fuentes adelantaron que los últimos dos cuerpos encontrados corresponden a dos hombres y fueron hallados debajo de los vagones del tren Alvia que cayeron por un terraplen de casi cuatro metros.

Del total de las víctimas fatales del accidente, 43 ya fueron identificados por los especialistas forenses. Sólo quedará saber quiénes son los dos hombres encontrados este jueves. La Justicia española adelantó que al menos 40 cuerpos fueron entregados a las familias después del reconocimiento y las autopsias.

La emotiva despedida a una familia en Aljaraque: la historia que estremece a toda España

Entre las primeras familias que pudieron despedir a sus seres queridos están los Zamorano Álvarez. En el tren Alvia que viajaba desde Madrid a Huelva iban los padres, dos hijos y un sobrino que regresaban a su casa en Aljaraque después de pasar el día en la capital española.

Una nena de seis años fue la única sobreviviente del grupo familiar que volvía hacia Huelva. La pequeña logró salir del tren por una ventana y fue encontrada mientras deambulaba por las vías.

Este jueves, cientos de personas despidieron al matrimonio, su hijo de 12 años y un sobrino de 25 que había viajado con ellos a Madrid.