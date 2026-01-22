Ingresar
Premios Oscar 2026: todas las nominaciones oficiales, categoría por categoría

La ceremonia se realizará el 15 de marzo y será conducida por Conan O’Brien. “Sinners” hizo historia al convertirse en la película con más candidaturas.

Hoy 12:42

Este jueves se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2026, que serán entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood el próximo 15 de marzo. La gala contará con la conducción del comediante y presentador Conan O’Brien.

La gran protagonista de esta edición es “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, que rompió un récord histórico al obtener 16 nominaciones, superando así a clásicos como Titanic, La La Land y All About Eve, que habían alcanzado 14. Muy cerca quedó “Una batalla tras otra”, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que cosechó 13 nominaciones, con una destacada actuación de Leonardo DiCaprio.

A continuación, todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026, categoría por categoría:

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor director

  • Chloé Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Joachim Treier (Sentimental Value)
  • Ryan Coogler (Sinners)

Mejor actriz de reparto

  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Amy Madigan (La hora de la desaparición)
  • Wunmi Mosaku (Sinners)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
  • Elle Fanning (Sentimental Value)

Mejor actor de reparto

  • Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Sinners)
  • Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor film internacional

  • The Secret Agent
  • Fue solo un accidente
  • Sentimental Value
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejores efectos de maquillaje

  • Frankenstein
  • The Smashing Machine
  • Sinners
  • Kokuho
  • The Ugly Stepsister

Mejor guion original

  • Sinners
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente

Mejor guion adaptado

  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Train Dreams
  • Bugonia
  • Frankenstein

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Zootopia 2
  • Little Amélie or the Character of Rain

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Sinners
  • Sirat
  • Una batalla tras otra

Mejor cinematografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Train Dreams
  • Una batalla tras otra

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor actor

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Michael B. Jordan (Sinners)
  • Wagner Moura (The Secret Agent)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)

Mejor actriz

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Emma Stone (Bugonia)

Mejor banda de sonido

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor corto de ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • The Singers
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor corto animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor canción original

  • “Golden”, KPop Demon Hunters – EJAE y Mark Sonnenblick
  • “Sweet Dreams of Joy”, Viva Verdi! – Nicholas Pike
  • “I Lied to You”, Sinners – Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
  • “Dear Me”, Diane Warren: Relentless – Diane Warren
  • “Train Dreams”, Train Dreams – Nick Cave y Bryce Dessner

Mejor edición

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejores efectos especiales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las ceremonias más esperadas del cine mundial, con récords, figuras consagradas y nuevas apuestas que prometen una gala intensa y competitiva.

