Premios Oscar 2026: todas las nominaciones oficiales, categoría por categoría

La ceremonia se realizará el 15 de marzo y será conducida por Conan O’Brien. “Sinners” hizo historia al convertirse en la película con más candidaturas.

Este jueves se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2026, que serán entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood el próximo 15 de marzo. La gala contará con la conducción del comediante y presentador Conan O’Brien.

La gran protagonista de esta edición es “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, que rompió un récord histórico al obtener 16 nominaciones, superando así a clásicos como Titanic, La La Land y All About Eve, que habían alcanzado 14. Muy cerca quedó “Una batalla tras otra”, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que cosechó 13 nominaciones, con una destacada actuación de Leonardo DiCaprio.

A continuación, todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026, categoría por categoría:

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Treier (Sentimental Value)

Ryan Coogler (Sinners)

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor film internacional

The Secret Agent

Fue solo un accidente

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejores efectos de maquillaje

Frankenstein

The Smashing Machine

Sinners

Kokuho

The Ugly Stepsister

Mejor guion original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente

Mejor guion adaptado

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor película animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Zootopia 2

Little Amélie or the Character of Rain

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Sinners

Sirat

Una batalla tras otra

Mejor cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Train Dreams

Una batalla tras otra

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor actor

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Mejor actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor banda de sonido

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor corto de ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor canción original

“Golden”, KPop Demon Hunters – EJAE y Mark Sonnenblick

“Sweet Dreams of Joy”, Viva Verdi! – Nicholas Pike

“I Lied to You”, Sinners – Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless – Diane Warren

“Train Dreams”, Train Dreams – Nick Cave y Bryce Dessner

Mejor edición

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sentimental Value

Sinners

Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las ceremonias más esperadas del cine mundial, con récords, figuras consagradas y nuevas apuestas que prometen una gala intensa y competitiva.