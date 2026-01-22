“Flota fantasma”: Francia interceptó un petrolero procedente de Rusia en el Mediterráneo

Lo anunció el presidente Emmanuel Macron. Dijo que al parecer es parte de la "flota fantasma" que financia la guerra en Ucrania.

La Marina francesa interceptó este jueves en el mar Mediterráneo "un petrolero procedente de Rusia" y sospechoso de pertenecer a la "flota fantasma" que financia "la guerra de agresión contra Ucrania", anunció el presidente francés, Emmanuel Macron.

El petrolero estaba "sujeto a sanciones internacionales" y era "sospechoso de enarbolar un pabellón falso", explicó el mandatario en la red social X.

"La operación se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo con el apoyo de varios de nuestros aliados" y el buque fue "desviado", agregó.

"No dejaremos pasar nada", dijo Macron. "Las actividades de la 'flota fantasma' ayudan a financiar la guerra de agresión contra Ucrania", agregó.

El presidente francés subrayó que Francia y sus aliados están decididos a "respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones" europea contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años.

En sus diecinueve paquetes de sanciones contra Rusia, adoptados hasta ahora, la Unión Europea ha puesto en varios de ellos la diana en la red petrolera de Rusia y endurecido el cerco a la llamada "flota fantasma".

La UE prohibió la importación de petróleo crudo por vía marítima y productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia. La pérdida de este importante y lucrativo mercado tiene un impacto estructural significativo para Moscú, cuyo presupuesto depende en gran medida de estos ingresos obtenidos del petróleo.

Las autoridades marítimas locales indicaron que la marina incautó un petrolero llamado "Grinch", entre España y Marruecos.

"Tras el abordaje del navío, el examen de los documentos confirmó las dudas sobre la regularidad de la bandera", informó la Prefectura Marítima del Mediterráneo.

El barco "se encuentra actualmente escoltado por la marina nacional hasta un punto de fondeo para nuevas verificaciones", añadió la Prefectura en un comunicado.